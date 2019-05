Semas convoca aprovados em Processo Seletivo Seriado

Os convocados devem ficar atentos ao prazo para apresentar a documentação na Semas. (Foto: Reprodução)

Se você se inscreveu no Processo Seletivo Seriado (PSS) da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), fique atento ao edital de convocação divulgado no Diário Oficial do Pará, nesta segunda-feira (20). A seleção tem a finalidade de contratar profissionais para exercerem funções temporárias no órgão.

Os candidatos relacionados devem comparecer para entrega de documentação nos dias 21 (terça-feira) e 22 (quarta-feira) na Semas, onde foi realizada a entrevista. Os municípios onde foram realizadas as entrevistas são: Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Paragominas e Itaituba. O não comparecimento dos candidatos no prazo estabelecido acarreta perda da vaga na função em que concorreu, conforme a classificação Final do PSS Semas.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Os convocados devem apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

1. Currículo;

2. Carteira de Identidade – Original e cópia (Exclusivamente RG ou carteira de conselho de classe que contenha a data de expedição do RG);

3. Cadastro de Pessoa Física – CPF – Original e cópia;

4. Título eleitoral e certidão de quitação eleitoral – Original e cópia;

5. Documento com o nº do PIS/PASEP ou extrato de inexistência de registro obtido junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal – Original e cópia;

6. Carteira de Trabalho – Original e cópia;

7. Certifi cado de escolaridade exigida para o desempenho da função temporária – Original e cópia;

8. Certificado de titulação: especialização, mestrado ou doutorado, quando for o caso – Original e cópia;

9. Comprovação de registro de conselho de classe referente à função a que concorre – Original e cópia;

10. Carteira de reservista ou comprovante de dispensa (sexo masculino) – Original e cópia;

11. Carteira Nacional de Habilitação (Para Cargo de Motorista) – Original e cópia;

12. Comprovante de residência atualizado, preferencialmente, conta de água, luz ou telefone – cópia;

13. Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável – Original e cópia;

14. Certidões de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal do domicílio do candidato, dentro do prazo de validade específico – Original;

15. Declaração que exerce ou não outro cargo, emprego ou função em outro órgão público;

16. Atestados de capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribuições da função pretendida, comprovadas através de atestados emitidos por profissionais competentes;

17. Fotos 3×4 (uma);

18. Declaração de parentesco com servidor da Semas (Decreto Nº 259/11; Disponível no ato da entrega da documentação). Não serão aceitos documentos enviados via e-mail.

CONFIRA MAIS OPORTUNIDADES PARA VOCÊ

UFPA promove curso de pilotagem e mapeamento aéreo com drones

Conselho Regional de Medicina abre inscrições para concurso com 60 vagas para nível médio

SELEÇÃO

O certame ofertou 91 vagas distribuídas entre capital e interior para os cargos de Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Meteorologia, Engenharia Sanitária, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenharia Química, Serviço social, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Geologia, Pedagogia); Técnico em Gestão Pública (Administração, Psicologia e Ciências Contábeis) e Técnico em Gestão de Informática (Engenharia da Computação, Ciências da Computação e Sistemas de Informação), com vencimento base de R$ 1.560,76. Já as funções de Assistente Administrativo e Motorista tem com vencimento base de R$ 965,11.

(Com informações da Agência Pará)

SEMAS – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SU , CONCURSO , PROCESSO SELETIVO , DOL CONCURSOS , CONVOCAÇÃO

Por:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...