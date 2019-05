Lista de alunos marcados para morrer faz escola cancelar aula em Ananindeua

Ameaças feitas por um suposto aluno da escola serão investigadas pela polícia. (Foto: Reprodução)

As ameaças feitas por um suposto estudante de uma escola participar localizada em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, provocaram pânico e apreensão entre pais e alunos, na manhã desta segunda-feira (20).

Tudo teria começado quando o suposto aluno, com identidade anônima, publicou uma lista com nomes de estudantes que deveriam morrer.

Logo no início da tarde, uma fonte do DOL informou que, por medidas de segurança, o retorno das aulas do ensino médio foi suspenso hoje, assim como foi pedido reforço do policiamento na escola.

Ainda não há informações sobre as medidas que serão adotadas em relação ao caso.

RESPOSTAS

O DOL entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda um posicionamento. O DOL também entrou em contato com a escola, que ficou de se posicionar sobre o assunto.

