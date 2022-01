SEMAS dá licenças à exploração de manganês em Jacareacanga (PA)

Créditos: Google Imagens/2022

A EMFX Mineração recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, já neste ano, de uma só vez, todas as licenças (previa, de instalação e de operação) para exercer as atividades de extração de minério de manganês sob pesquisa mineral com lavra experimental, com produção anual máxima de até 6 mil toneladas por ano, “restrita nas áreas do município de Jacareacanga”. As informações são de Lúcio Flávio Pinto

A Agencia Nacional de Mineração outorgou os direitos em 2017.

Jornal Folha do Progresso em 27/01/2022/10:14:27

