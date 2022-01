FGV oferece cursos gratuitos e on-line na área de tecnologia

As inscrições estão abertas e qualquer pessoa interessada pode participar

Os cursos ligados à área de tecnologia estão, cada vez mais, ganhando novos adeptos e as instituições de ensino seguem oferecendo as oportunidades gratuitas para pessoas de todas as idades. Exemplo é a Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das mais antigas instituições de ensino do país, que está disponibilizando especializações on-line, gratuitas e de curta duração. Nessa oferta, alguns dos cursos são voltados à tecnologia e à ciência de dados.

Os interessados em participar podem se inscrever através do site da instituição. Ao obter a nota igual ou superior a sete, é possível ter uma declaração que comprova a participação no curso. Além disso, por ser flexível e autoinstrucional (quando não se tem um orientador ou professor), os cursos podem ser realizados no horário mais adequado para o estudante.

Com 60 horas de duração, o curso “Ciência de Dados” traz exemplos de aplicações reais do processo de extração e geração de conhecimento via ciência de dados, discutindo ainda aspectos éticos ligados a essa nova área do conhecimento.

Com a atual exigência de interconectividade em tempo integral, a área de Tecnologia da Informação (TI) ganha cada vez mais importância no mundo corporativo. Para se aprofundar no tema, o curso “Fundamentos da Gestão de TI” apresenta e discute o papel da tecnologia nos negócios, proporcionando ampla visão sobre como os processos de TI influenciam nos resultados de uma empresa.

Já o “Superexposição na Internet” examina a questão e, por meio de casos hipotéticos e reais, expõe algumas práticas de prevenção e orientações de como agir nas circunstâncias em que a superexposição já ocorreu.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...