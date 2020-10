Hospitais Regionais em Santarém e Itaituba vão atender pacientes de Novo Progresso e região com Covid-19

A estrutura do Hospital Regional do Tapajós também garantirá total apoio aos pacientes no oeste do Pará- (Foto: Jader Paes / Agência Pará)

Estado já providenciou a ampliação da área de atendimento no HRBA, que dividirá a demanda com o ‘Regional do Tapajós’

O Governo do Pará firmou convênio com o Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado em Santarém, na região oeste, para ampliar a área com leitos destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19. A decisão foi tomada após o fechamento do Hospital de Campanha instalado na sede municipal, que passou semanas sem demanda que justificasse sua manutenção.

“Estamos tratando sobre a estratégia de proteção à vida da população da região oeste, vendo a pressão sobre o sistema de saúde em Manaus (AM), e isto nos preocupa”, declarou o governador Helder Barbalho, em vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (27), ao lado do secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

“Desativamos o hospital provisório quando não mais havia demanda para justificar sua existência. E neste momento, para garantir a assistência, além do convênio com o HRBA (que integra a rede pública estadual de saúde), teremos o Hospital em Itaituba (Hospital Regional do Tapajós) como retaguarda para o tratamento de Covid de maneira prioritária. Pacientes de Itaituba, Novo Progresso, Jacareacanga, Trairão, Rurópolis e outros municípios podem buscar essa opção e descentralizar a procura. Quero reafirmar que nós, da Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública), do Governo do Estado, estamos atentos para garantir o atendimento em saúde”, reforçou o chefe do Executivo.

Por Carol Menezes (SECOM)-27/10/2020 18h33 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...