Pará tem três casos suspeitos de ‘doença de urina preta’

Os três casos foram notificados à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), que informou que eles estão sendo investigados pela Vigilância Epidemiológica do município e pelo 8º Centro Regional de Saúde.

O Pará tem três casos suspeitos de Síndrome de Haff, conhecida como “doença da urina preta”, em Breves, no arquipélago do Marajó. Não há caso confirmado no estado.

