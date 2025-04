Semas realiza treinamento para formação de fiscais ambientais para o Comando de Policiamento Ambiental (CPA)

(Foto: Reprodução) – A iniciativa contribuiu com o êxito das ações desenvolvidas contra o desmatamento ilegal e a exploração irresponsável dos recursos naturais

Na última semana, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) realizou o Treinamento para Formação de Fiscais Ambientais para o Comando de Policiamento Ambiental (CPA), no Centro de Treinamento, Semas Lomas. A iniciativa contribuiu com o êxito das ações desenvolvidas contra o desmatamento ilegal e a exploração irresponsável dos recursos naturais.

Conforme o diretor de Fiscalização Ambiental da Semas, Tobias Brancher, “o curso é destinado a servidores da polícia militar que vão exercer atividades de fiscais ambientais aqui no estado do Pará e também para os municípios interessados”.

Foto: Izabella Nascimento – Ascom Semas

“Conseguimos conciliar a participação dos municípios e esperamos que, ao final do curso, eles retornem mais capacitados a exercer as atividades, sempre com o nosso suporte, que não se encerra ao final do curso. Durante esta semana, serão discutidas diversas atividades de recursos hídricos, fiscalização de fauna e flora e questões de legislação”, enfatizou Tobias.

O curso contou com a capacitação técnica de 64 policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), que irão garantir a fiscalização das leis ambientais, para que infratores sejam identificados e responsabilizados, além do monitoramento de áreas de preservação e o combate a crimes como extração ilegal de madeira e tráfico de animais silvestres.

“Ficamos bastante animados com a oportunidade de participar dessa capacitação oferecida pela Semas, para o combate do desmatamento no nosso município, por isso, é de extrema importância a nossa participação e colaboração”, disse Tailene Vasconcellos, fiscal ambiental do município de Novo Progresso.

O Terceiro Sargento, Rômulo da Silva de Souza, enfatiza que o curso de agentes ambientais é de extrema importância para os agentes que atuam com a Semas em missões ambientais como a operação Curupira. “Como Belém é a sede da COP 30, para nós é uma grande motivação defendermos a nossa Amazônia, completando essa formação. Estaremos na ação ambiental não somente como seguranças mas também como agente fiscalizador”, finaliza.

