Menor confessa crime e aponta corpo enterrado em matagal

(Foto:Reprodução)Corpo do adolescente Eduardo Sales Couto, 16, foi encontrado no final da tarde de terça-feira (31), pela polícia de Tangará da Serra (239 km ao médio-norte), em uma região de mata.

Um dos autores do crime é o menor de 17 anos apreendido horas antes, apontado como um dos criminosos que cortou a língua de uma menina da cidade.

De acordo com as informações apuradas pelo GD, polícia recebeu uma denúncia de que um rapaz foi morto no bairro Jardim dos Ipês, em um local conhecido como ‘inferninho’.

Denúncia ainda narrava que um dos autores seria P.R.C.S., 17, apreendido no começo da tarde após fugir do Fórum de Tangará, enquanto esperava para uma audiência de custódia no dia 19 de janeiro.

Ele foi pego após torturar uma menor e cortar a língua dela. Com a fuga, teria cometido o crime de homicídio contra Eduardo. Ele foi localizado e apreendido novamente.

O suspeito confirmou a participação no crime que vitimou Eduardo e apontou onde o corpo estava. Polícia foi até o local e encontrou do cadáver, já em estágio avançado de decomposição, em uma cova rasa.

Corpo de Eduardo tinha sinais de violência, como perfurações de arma branca. Ele foi autuado e entregue à Justiça.(As informações são do Gazeta Digital).

Jornal Folha do Progresso em 01/02/2023/16:17:1716:17:21

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...