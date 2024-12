Semma apreende mais 175 kg de pescado ilegal em Marabá | PA

Foto: Reprodução | A fiscalização flagrou caixas de isopor com pescado fresco e muitos ovados sendo comercializado.

Na manhã de domingo (15), a equipe de fiscalização ambiental recebeu denúncia de venda de pescado ilegal na Feira Livre da Folha 28 e esteve no local, com apoio da Guarda Municipal de Marabá, através do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

A fiscalização flagrou caixas de isopor com pescado fresco e muitos ovados sendo comercializado. Atuou em cumprimento ao Decreto Municipal nº 473/2024, ao Decreto Federal nº 6.514/2008 e à Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), realizando a apreensão do mesmo.

No momento do flagrante, o proprietário não estava do local e os comerciantes vizinhos alegaram o mesmo. No total foram aprendidos 175kg de pescado de variadas espécies incluindo piranha preta, papa, piranbeba, tucunaré, branquinha, cará, pescada branca e mapará.

Paulo Chaves, coordenador de fiscalização da Semma, informa que todo o pescado foi doado para instituições de caridade como Chácara Emaús e Lar São Vicente e ressalta que a pesca, o comércio e o transporte de pescado em período de Defeso é crime ambiental sujeito a apreensão dos produtos perecíveis e materiais utilizados, além de serem passíveis de multa.

Entre novembro e fevereiro ocorre o período de reprodução dos peixes , por isso é proibido a pesca durante esse tempo para preservação das espécies nos rios da região. Nesse período, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (Semma) intensifica a fiscalização para o combate à pesca ilegal.

