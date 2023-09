Garotinha de seis meses morre em trágico acidente de trânsito em Parauapebas

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (23), resultou na morte de uma criança identificada como Danielly Vitória Lopes, de apenas seis meses de vida. O caso aconteceu na Avenida Parauapebas, no Bairro Nova Carajás, “Capital do Minério”.

Segundo informações, obtidas pela equipe de reportagens do Portal Pebinha de Açúcar, Dalila da Silva Lopes, tia da criança e Daniela da Silva Lopes, mãe, estavam na via em uma motocicleta Honda/Pop110I, placa QEI-7354, quando colidiram contra uma moto Honda/CG 160 Titan, placa QES-1295, conduzida por Wylk Tavares Sousa e na garupa estava Albino Santana Tavares dos Santos. Com a forte colisão, Damilly faleceu no local, como foi confirmado por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os demais feridos no acidente foram encaminhados para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas (DMTT) esteve no local realizando o controle do tráfego de veículos e policiais militares e civis também estiveram realizando os procedimentos cabíveis.

Conforme informações levantadas no local, a via está passando por manutenção e em virtude disso, condutores utilizam a mesma mão para trafegar nos dois sentidos. Os veículos foram recolhidos para o pátio do DMTT.

Reportagem: Márcio Alves / Portal Pebinha de Açúcar/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2023/07:20:00

