Aneel anuncia bandeira verde e conta de luz ficará mais barata em dezembro

Esta é a primeira bandeira verde desde agosto • Foto: Eberhard/Unsplash

Chuvas das últimas semanas levaram agência a ter perspectiva otimista para fim do ano.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) que irá aplicar em dezembro a bandeira tarifária verde.

A medida leva ao barateamento das contas de luz no último mês do ano, uma vez que foi aplicada a bandeira amarela em novembro, que cobrava R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos.

A avaliação da agência é de que as chuvas observadas nos últimos dias deram um alívio para o sistema de geração de energia, de modo a demandar menos da produção termelétrica – que é mais custosa e é acionada quando os níveis das hidrelétricas estão baixos.

Esta é a primeira bandeira verde desde agosto. Com período de secas preocupando o setor ao longo da segunda metade do ano, o mês de setembro foi marcado pela bandeira tarifária vermelha, patamar 1.

Em outubro, a cobrança chegou ao nível mais elevado do sistema de bandeiras: vermelha, patamar 2. Já no mês seguinte, a conta de luz voltou a aliviar mais o bolso do consumidor com a aplicação da bandeira amarela.

“O sistema de bandeiras se consolidou no Brasil como uma forma democrática de o setor elétrico dialogar com a sociedade sobre o consumo eficiente e o custo da energia”, afirma Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel.

A alta das contas de luz vinha preocupando nos últimos meses, devido à pressão que gerou sob o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país.

A bandeira verde em dezembro dá um alívio para a alta dos preços, que se aproximava de furar o teto da meta do Banco Central (BC), de 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual.

