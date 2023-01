Sepultada no Mato Grosso farmacêutica que morreu afogada em praia de Santarém-PA

Evellyn Emilly Baldessin Mendes morreu afogada, terça-feira (10) , na praia de Ponta de Pedras, em Santarém-PA. (Foto:Reprodução So Noticias)

Sepultada em Sinop (MT) farmacêutica que morreu afogada no Pará

O corpo de Evellyn Emilly Baldessin Mendes foi sepultado, na tarde desta quinta-feira, 12 de janerio de 2022, no cemitério municipal da cidade de Sinop (distante 585 km de Novo Progresso) , sob forte comoção. Ela morreu afogada, terça-feira (10) , na praia de Ponta de Pedras, em Alter do Chão (37 quilômetros de Santarém). O velório foi na capela de uma funerária. Evellyn residia em Sinop, assim como seus familiares.

O registro do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Pará aponta que Evellyn se afogou devido a um “ataque cardíaco enquanto estava na água”. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Ela trabalhava em Sinop como farmacêutica e o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso manifestou condolências aos familiares e amigos “rogando a Deus que conforte seus corações”.

