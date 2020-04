Sepultado em Guarantã (MT) jovem que morreu em colisão entre carro e moto na BR-163

O sepultamento do corpo do jovem Daniel da Silva Mendonça, 21 anos, foi sepultado, ontem, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), segundo informações da funerária São Judas Tadeu.

Ele morreu no acidente envolvendo uma motocicleta Honda XRE cinza, placas de Guarantã do Norte, e um VW Fox, aconteceu hoje, na BR-163, em Matupá (200 quilômetros de Sinop), no último sábado.

De acordo com a polícia, o motociclista seguia sentido Guarantã do Norte, quando o outro veículo teria feito uma conversão e houve a colisão. Esta versão ainda não é oficial e será apurada pela Polícia Civil, que deve instaurar um inquérito para investigar as causas e responsabilidades pelo acidente.

A motorista do carro ficou ferida e foi encaminhada para o hospital municipal. O estado atual de saúde dela não foi informado. Outras três pessoas estavam no carro e não tiveram ferimentos.

Por:Só Notícias/Cleber Romero e Herbert de Souza (foto: divulgação)

13/04/2020 08:00

