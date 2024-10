Morre jornalista que atuou em Sinop MT e na operação Lava Jato

Foto: Divulgação | Christianne Machiavelli atuou em Sinop nos anos 2000 e foi assessora de Moro durante a Lava-Jato.

Acometida por um infarto fulminante, a jornalista Christianne Machiavelli morreu na tarde desta quarta-feira (2), em Curitiba (PR). Ela tinha 50 anos de idade e deixa um filho e uma neta recém nascida.

Formada pela Pontifícia Universidade Católica (PUCPR), a jornalista veio para Sinop no início dos anos 2.000, onde atuou no jornal Diário Regional (atual Diário do Estado), na TV BAND e na Assessoria de Imprensa da prefeitura de Sinop, imprimindo uma relação especial com os veículos de comunicação.

Também participou da instalação do núcleo de Sinop do Sindicato dos Jornalistas, ajudando a promover o registro de muitos profissionais e a valorização do segmento juntamente com outros profissionais. A ação do grupo resultou na criação do primeiro curso de jornalismo em Sinop, no ano de 2005, na Facenop, posteriormente adquirido pela Fasipe e mantido até hoje.

Em 2008 voltou para Curitiba onde trabalhou como assessora na Justiça Federal do Paraná, lotada na repartição do juiz Sérgio Moro, por 6 anos no período da Operação Lava Jato. Também foi assessora no Lactec, no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) e atuou também em diversas assessorias de imprensa de escritórios jurídicos na capital paranaense.

O velório será nesta quinta-feira (3), das 14h às 19h na Capela Esmeralda do Vaticano, na Avenida Desembargador Hugo Simas, de Curitiba.

Fonte: GC notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/19:33:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...