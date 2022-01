Sepultado em Sinop carreteiro morto em acidente que deixou BR-163 bloqueada por mais de 6 horas

O motorista Jair do Amaral, 62 anos, foi sepultado no final da tarde. O velório ocorreu neste domingo, em uma funerária, na avenida dos Jacarandás.

Jair residia em Sinop há vários anos e era considerado profissional experiente. Ele conduzia uma carreta Iveco, carregada com sementes, que pegou fogo, ao se envolver na colisão com outra carreta, Scania branca, placas de Lucas do Rio Verde, e uma Fiat Toro marrom, sábado à tarde, a 40 km de Sinop sentido Itaúba.

A perícia da Politec vai apontar as causas do acidente, em laudo a ser encaminhado para a Polícia Civil. A Scania e o carro seguiam sentido Sinop e a Iveco em direção a Itaúba. Com o impacto, o fogo atingiu a cabine da Iveco, toda a carreta, além de diversas toneladas de sementes e os vagões da outra carreta, que ficaram na pista.

Conforme Só Notícias já informou, o cavalo mecânico da Scania se desprendeu e tombou ao lado da 163. A PRF informou que o motorista, uma mulher e uma criança foram socorridos, por terceiros, e levados ao hospital. Eles saíram pelo para brisa. A carreta estava vazia.

O motorista do Fiat Strada (que também saiu da pista) não teve ferimentos e prestou esclarecimentos para a Polícia Rodoviária Federal que devem ajudar a apontar a causa do acidente.

Os bombeiros de Sinop trabalharam várias horas e usaram cerca de 8 mil litros de água.

A rodovia ficou interditada por mais de 6 horas. Após a análise pericial e os guinchos retiraram as carretas, o tráfego foi normalizado. O congestionamento passou de 8 km nos dois sentidos da rodovia.





