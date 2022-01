Mulher viraliza ao levar marido ‘antivacina’ amarrado para se imunizar; veja

O registro do momento fez sucesso na internet e muitos usuários elogiaram a atitude da mulher. (Foto:Reprodução / Tik Tok)

Supostamente antivacina, o marido precisou ser levado amarrado pela mulher para se imunizar

Uma cena bastante inusitada viralizou nas redes sociais no último domingo (30). Supostamente antivacina, o homem foi levado amarrado até uma Unidade de Saúde de Rio Largo, em Alagoas, para tomar seu imunizante contra a covid-19. As informações são de Paula Figueiredo

No registro, flagrado por uma pessoa que estava presente no local, o homem aparece sentado nas cadeiras do ambiente, com o corpo amarrado em uma corda, que era segurada por uma mulher em pé.

confira:

As imagens inusitadas fizeram a alegria dos internautas, com muitos parabenizando a atitude da esposa. “Maravilhosa, gente, essa merecia ganhar um prêmio”, comentou um. “Tenho que fazer assim com meu irmão”, se identificou outra.

A imunização com todas as três doses da vacina anticovid é a forma mais eficaz para frear o alastramento do vírus e evitar mortes pela doença. Por isso, a vacinação em massa é de extrema importância no controle da pandemia.

Jornal Folha do Progresso em 31/01/2022/10:08:55

