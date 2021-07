Serasa: saiba como quitar seus débitos por até R$100

Proposta é oferecida pela Serasa – (Foto:Reprodução)

Segunda edição do Programa “Limpa Nome” foi lançada e a expectativa é que as empresas ofereçam descontos totais de R$12 bilhões em 14 milhões de dívidas de brasileiros

Talvez a hora de fazer valer aquela promessa, feita durante a virada de ano, de pagar as dívidas mirabolantes seja agora. Afinal, não tem nada melhor do que aproveitar a vida sem esquentar a cabeça em separar a renda do mês para pagar boletos indesejáveis, não é?

Essa é a proposta da segunda edição do Programa Limpa Nome da Serasa, que prevê descontos para inadimplentes quitarem suas dívidas por até R$100. O lançamento do programa foi anunciado nessa segunda-feira (12) e contará com a participação de 24 empresas.

A expectativa é que as empresas ofereçam descontos totais de R$12 bilhões em 14 milhões de dívidas de brasileiros, o que deverá colaborar para a redução no número de inadimplência no país ou mesmo na diminuição de dívidas dos contribuintes.

Como participar?

Para participar, acesse o site da campanha e faça seu cadastro. No portal, você verifica as despesas abertas e os descontos oferecidos. As negociações podem ser feitas também pelo aplicativo da Serasa, no telefone (0800 591 1222) ou através do mensageiro Whatsapp (11) 99575-2096.

