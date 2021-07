Sargento é assassinado e suspeito morre durante troca de tiros, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em menos de quatro horas após o crime a polícia conseguiu localizar o autor da morte do Sargento, que durante a captura trocou tiros com a polícia e foi baleado.

De acordo com informações, o militar estava chegando em casa em uma motocicleta quando foi surpreendido por criminosos que dispararam vários tiros contra a vítima que não resistiu e morreu no local.

O Sargento da Polícia Militar, que atuava no Comando das Operações Penitenciárias (COPE), Marivaldo Lopes da Silva, de 48 anos, foi morto a tiros no bairro Novo Horizonte, em Marituba, na região Metropolitana de Belém. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (12).

You May Also Like