Bolsonaro se irrita com pergunta e puxa pai-nosso

Irritado com uma pergunta sobre os ataques que fez ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) interrompeu momentaneamente uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (12) e tentou puxar um pai-nosso com repórteres.

