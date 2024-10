Final dos Sonhos – Argentinos vibram com final contra Brasil: “O maior jogo da história do futsal”

Alan Brandi exalta final sul-americana na Copa do Mundo de Futsal — Foto: Alex Caparros – FIFA/FIFA via Getty Images

A classificação da Argentina à final da Copa do Mundo de Futsal nesta quinta-feira, após passa pela França, promoveu a final dos sonhos de muitos fãs. O clássico sul-americano com o Brasil, no próximo domingo, em Tashkent, no Uzbequistão, marca uma das maiores rivalidades da história dos esportes. Após a vitória na semifinal, os jogadores Alan Brandi e Cristian Borruto exaltaram a decisão com a seleção brasileira – a TV Globo e o sportv transmitem ao vivo a partir do meio-dia (de Brasília).

– Acho que é o clássico mundial do futsal, do futebol, Brasil e Argentina é o jogo que todo mundo quer jogar, que todo mundo quer ver. E para nós é um orgulho estar lá. Sabemos que o Brasil está muito forte nesta Copa do Mundo, mas vamos tentar ganhar esse jogo – disse Brandi na zona mista.

O goleiro argentino, Nico Sarmiento, reforçou o coro de seu companheiro de equipe, exaltando o tamanho do clássico do próximo domingo.

– É sem dúvida o maior jogo da história do futsal. Acho que é o sonho de cada pessoa que nasceu na Argentina ou no Brasil. Você sonha em jogar uma Copa do Mundo, jogar uma final e jogar uma final Argentina x Brasil.

– Eu acho que também é o jogo dos sonhos para o mundo inteiro. Argentina x Brasil é o maior clássico do mundo, todo mundo quer ver. O maior dos rivais, dois grandes times, o maior título do futsal em jogo, vai ser muito, muito especial jogar em um jogo como este.

Cristian Borruto admitiu que fazer a final com o Brasil é especial, ressaltando a rivalidade criada no futebol, seja na grama ou na quadra.

– É especial porque é uma final de Mundial, o Brasil é o rival da Argentina, é um clássico. Que ganhe o melhor! (Podem esperar) de tudo. Esperamos o melhor para a gente.

Brandi e Borruto são dois jogadores que estiveram no duelo com o Brasil na semifinal da última Copa, em 2021, na Lituânia. Na ocasião, a Argentina venceu por 2 a 1 e perdeu a decisão para Portugal.

– Estávamos naquela semifinal, que foi um jogo bastante difícil, acabamos ganhando por sorte, e vamos ver este jogo, essa final. Esperamos ganhar de novo, desta vez na final – disse Brandi, que ainda ressaltou a importância da final para o futebol do continente.

– Acho que é importante para o futebol sul-americano, para o crescimento do futsal. Já vimos a Venezuela fazer um grande papel no Mundial, vimos o Paraguai também, que ficou de fora por pouco, e acho que é bom para o futsal sul-americano que duas equipes estejam na final e esperamos que seja um bom espetáculo.

Autor de um dos gols da vitória contra a França, o ala Kiki Vaporaki comemorou a chegada à terceira final seguida da Copa do Mundo pela seleção argentina.

– Nosso coração bate forte e nos empurra quando não temos mais pernas, quando estamos exaustos. Três Copas do Mundo, três finais… não é fácil.

