Servidor é afastado após suspeita de facilitar fuga de dois presos em Marabá

(Foto:Reprodução) – Segundo Susipe, Procedimento Administrativo Disciplinar será aberto para apurar as circunstâncias da fuga

Dois internos que cumpriam pena da Central de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), no sudeste do Estado, fugiram da casa penal na tarde de segunda-feira (28), durante o banho do sol. A informação foi divulgada pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) nesta terça-feira (29).

Ainda não foi identificado como os detentos, ambos presos provisórios e identificados como Venâncio de Souza Neto e Ernandis Nascimento Pereira, conseguiram fugir. Segundo a Susipe, o local onde é realizado o banho de sol é cercado por grades e telas. Um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) será aberto para apurar as circunstâncias da fuga e se houve facilitação por parte de um servidor, suspeito de colaborar com a fuga e que já foi afastado de suas atividades.

A Polícia Militar está em busca para recaptura dos dois foragidos. A unidade prisional está tomando as providências legais e os internos responderão Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), quando recapturados.

Quem tiver informações que possam ajudar a recapturar os foragidos pode denunciar através do Disque Denúncia 181 e também pelo Whatsapp da Susipe, no número 91 98814-1218. A denúncia é anônima e o sigilo é garantido.

