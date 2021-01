Justiça autoriza ex-vereador Reginaldo Campos a sair da prisão domiciliar para doar sangue

Ex-vereador Reginaldo Campos — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Pedido foi feito pela Defensoria Pública do Estado do Pará. A doação se destina a uma criança de 1 ano e 7 meses que está com leucemia.

Em prisão domiciliar desde abril de 2019, o ex-vereador Reginaldo Campos condenado em processo no âmbito da Operação Perfuga, por peculato, falsificação de documento público, fraude em licitações e associação criminosa, foi autorizado a sair de casa, uma única vez, para doação de sangue no Hemocentro Regional de Santarém, no oeste do Pará.

A decisão assinada pelo juiz Rômulo Nogueira de Brito, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, tem data desta segunda-feira (18), e atende pedido protocolado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

No pedido, a Defensoria Pública justifica que a doação vai beneficiar uma criança de apenas 1 ano e 7 meses, que encontra-se internada no Hospital Regional do Baixo Amazonas, acometida de Leucemia.

Com a autorização judicial, Reginaldo Campos poderá comparecer ao Hemocentro Regional de Santarém, de 08h às 10h, entre os dias 19 e 22 janeiro de 2021.

