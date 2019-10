Encontrado corpo de jovem que estava desaparecido no Rio Tapajós, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o que foi repassado ao Giro, os amigos e a esposa perceberam que Roney tinha desaparecido cerca de dez minutos depois que os mesmo saíram do rio, pois todos estavam tomando banho juntos, quando o mesmo sumiu.

Na manhã desta terça-feira (29), o corpo de Roney Quintando, de 18 anos, que havia desaparecido na segunda-feira (28), na “Praia do Sapo”, foi encontrado por militares do corpo de bombeiros, por volta das 9h, durante o trabalho de buscas. IML fez a remoção do corpo.

