Servidora ateia fogo em vizinha por causa de som alto no Pará

A vítima aguarda uma transferência para o Hospital Municipal de Santarém | Reprodução/RBATV

O crime ocorreu após uma discussão envolvendo o volume de um som, que foi considerado alto demais pela vizinha. Ela então jogou álcool e ateou fogo na jovem.

Na noite do último domingo (27), uma jovem sofreu uma tentativa de homicídio, após ter seu corpo queimado por uma vizinha. O crime ocorreu no munícipio de Prainha, no oeste do Pará, e causou queimaduras de terceiro no corpo da vítima.

Segundo a Polícia, tudo começou na casa da jovem, que estava música um som na companhia de amigos. A vizinha da jovem, identificada como Isaura Souza, foi até a residência para solicitar que o volume do som fosse diminuído.

Homem tocou fogo na casa da ex para matar ela e os filhos

Iniciou então uma discussão entre a jovem e Isaura, que não chegou a nenhuma conclusão. Isaura então solicitou a Polícia Militar, para cuidar da situação de poluição sonora que ela queria denunciar.

No entanto, quanto a PM ainda estava se dirigindo ao local, Isaura pegou um vasilhame que continha álcool, jogou no corpo de jovem e ateou fogo.

A vítima ficou gravemente ferida e teve queimaduras de terceiro grau. Um rapaz que estava na casa correu para tentar apagar o fogo da amiga e também teve queimaduras.

A jovem foi conduzida para o hospital do município de Prainha. Ela está aguardando uma transferência para o Hospital Municipal de Santarém.

A autora do crime, Isaura Souza, está foragida e ainda não foi encontrada pela Polícia. Ela é servidora pública municipal de Prainha, lotada na Secretaria Municipal de Educação, e muito provavelmente irá ser exonerada do cargo, pelo cometimento do crime.

A polícia ainda realiza diligências para tentar encontrar Isaura Souza.

