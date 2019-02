Sesc abre inscrições gratuitas para curso e oficina de dramaturgia no Pará

O projeto nacional Sesc Dramaturgia desembarca em Belém e Castanhal, trazendo o curso de Leitura Dramatizada e a oficina de Iluminação Cênica, a fim de capacitar pessoas no cenário das artes

Em Belém, jovens e adultos trabalhadores da cultura podem se inscrever na Oficina de Iluminação Cênica, com Flavio Ricardo Andrade (SC), oferecida pelo Centro Cultural Sesc Boulevard, no período de 21 a 25 de agosto, das 17h30 às 21h30. Segundo o Sesc, a oficina busca atender necessidade profissional da área de bastidores de espetáculos.

A oficina capacitará mão de obra para atendimento de áreas artísticas como teatro, dança, circo, música, cinema, artes visuais, entre outros. Flávio, que tem 26 anos de experiência como iluminador cênico, irá proporcionar a aproximação com habilidades técnicas (desde o reconhecimento da estrutura elétrica até a confecção de mapas e a operação) e conhecimentos avançados na manutenção de equipamentos e criação artística para o ofício do iluminador cênico (desde a história da iluminação no espetáculo até novas tecnologias na área).

Até o dia 14 de agosto podem se inscrever comerciários e dependentes e de 16 a 21 de agosto as inscrições são abertas gratuitamente para o público em geral.

Em Castanhal, a primeira etapa do curso Leitura Dramatizada será ministrada por Altemar Di Monteiro, no período de 14 a 16 de agosto, das 17h às 21h. O projeto estimula a leitura de textos teatrais e promove o debate entre artistas e a comunidade. As inscrições são gratuitas e vão do dia 07 de agosto até o preenchimento total de vagas e/ou dia início do curso. Os participantes inscritos na 1ª etapa só receberão certificação após participarem da segunda etapa, que é continuidade e consolidação do projeto de experimentações, que será realizada em setembro.

Serviço

Sesc Dramaturgia em Castanhal – Curso Leitura Dramatizada, com Altemar Di Monteiro, de 14 a 16/08/2017, das 17h às 21h. O Sesc Castanhal fica na Av. Barão do Rio Branco, 10 – Nova Olina. Inscrições: 07 a 14/08. Público Alvo: Profissionais e/ou estudantes do campo das artes e interessados afins, a partir de 14 anos. Telefone: (91) 3721-2294.

Sesc Dramaturgia em Belém – Oficina de Iluminação Cênica, com Flavio Ricardo Andrade (SC), de 21 a 25/08/2017, das 17h30 às 21h30. O Sesc Boulevard fica na Av. Blvd. Castilhos França, 522 – Campina. Inscrições: Comerciários/dependentes até 14/08 e público em geral de 16 a 21/08. Público Alvo: Pessoas interessadas em iluminação cênica, incluindo arquitetos, fotógrafos, operadores de luz, estudantes de artes visuais, cinema, dança, teatro, circo, entre outros, a partir de 16 anos. Não é necessário ter experiência. Telefone: (91) 3224-5654/5305.

