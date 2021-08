Sesma faz ação para acelerar cadastramento da população no SUS, em Belém — Foto: Divulgação

A expectativa é cadastrar 400 mil pessoas até o próximo dia 30 de agosto. Cadastramento é importante para que o Ministério da Saúde tenha os dados atualizados para a Prefeitura tenha que acessa ao financiamento da Atenção Primária à saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) inicia nesta segunda-feira (9) a campanha “Cadastra Belém”. A ação faz parte do programa Rede Belém de Saúde nas Comunidades, que disponibiliza os serviços de prevenção e de cuidados básicos à saúde na capital e visa atualizar os dados dos cidadãos no Sistema Único de Saúde (SUS).

A expectativa é cadastrar 400 mil pessoas até o próximo dia 30 de agosto. Equipes da Sesma com o apoio de voluntários vão reforçar esse cadastramento percorrendo as residências da cidade. Um dos pontos de concentração das equipes será a UMS do Guamá.

De acordo com a Sesma, o cadastramento é fundamental para garantir que a população tenha acesso a serviços como: consultas, atendimento multiprofissional, vacinação e acompanhamento de pré-natal, diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, entre outros oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde da capital e distritos.

Além disso, o cadastramento também é importante para que o Ministério da Saúde tenha os dados atualizados da população do município, que acessa os serviços de saúde para financiar a Atenção Primária. Assim, o cadastramento é a principal estratégia de transferência de recursos da União para as prefeituras que, através do fundo municipal, financia os serviços ofertados nas Unidades Básicas de Saúde.

Cadastramento

Para realização do cadastro é necessário um documento original com foto (RG, CPF, CNH), comprovante de residência atualizado e o Número de Identificação Social (NIS). O cadastramento pode ser feito em uma unidade de saúde ou por meio da visita de um Agente Comunitário de Saúde (ACS).

O cadastro atualizado é obrigatório para as famílias que recebem benefícios sociais federais, como é o caso do Bolsa Família.

Por G1 PA — Belém

