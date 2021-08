Vereador morre em acidente dois dias após assumir o cargo em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.

Testemunhas disseram à polícia que o vereador fez uma ultrapassagem, quando bateu de frente com o veículo que seguia no sentido contrário.

A secretária de Administração de Nova Lacerda (MT), Christiane Ferreira da Silva, estava no carro atingido. Ela e outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos.

O vereador de Glória D’Oeste Edimar Luiz dos Santos (PSD), de 33 anos, morreu na noite deste domingo (8) ao sofrer um acidente na BR-174, perto do município de Porto Esperidião (MT). De acordo com informações da polícia, ele dirigia um carro que bateu de frente com outro veículo na rodovia. Edimar morre dois dias depois de assumir o cargo, na sexta-feira (6). Edimar morre dois dias depois de assumir o cargo, na sexta-feira (6) em Glória D’Oeste — Foto: Facebook

Ele dirigia um carro que bateu de frente com outro veículo na rodovia.A secretária de Administração de Nova Lacerda (MT), Christiane Ferreira da Silva, estava no carro atingido.

You May Also Like