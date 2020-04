Sespa confirma mais 70 casos de Covid-19; total de positivados sobe para 557 no Pará

São 61 casos de Belém, cinco de Ananindeua, dois de Marituba, um de Rondon do Pará e mais um de Primavera.

Na madrugada desta sexta-feira (17), a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou mais 70 casos Covid-19 no Pará. O total de positivados subiu para 557. Mais cedo, o órgão também confirmou mais 5 óbitos, totalizando 26 mortes pelo novo coronavírus em todo o estado.

A Secretaria não divulgou o estado de saúde de cada paciente. São 61 casos de Belém, cinco de Ananindeua, dois de Marituba, um de Rondon do Pará e mais um de Primavera. Veja abaixo a lista com todos:

Por G1 PA — Belém

17/04/2020 09h36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...