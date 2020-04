Corpo de mulher decapitado é encontrado às margens do Rio Parauapebas, sudeste do PA

A vítima, que é menor de idade, estava desaparecida há três dias.

O corpo de uma mulher decapitado foi desovado no Rio Parauapebas, próximo à Rua O no bairro União, em Parauapebas, sudeste do Pará. O cadáver de Ana Carolina Ramos Rocha foi encontrado na tarde desta quinta-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado e resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que repassou a informação do crime. Ao chegar no local, uma equipe policial identificou o corpo como de Ana Carolina, que é menor de idade e estava desaparecida há três dias.

A Polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por briga entre facções. O caso segue investigado.

Por G1 PA — Belém

17/04/2020 10h58

