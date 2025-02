Motociclista embriagado foge da polícia e colide com viatura em Marabá

Foto: Reprodução | Os dois suspeitos foram conduzidos à 21ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, e a motocicleta foi apreendida.

MARABÁ (PA) — Francisco Oziel Silva Oliveira foi preso na noite de sábado (1/2), em Marabá, sudeste do Pará, após desobedecer a ordem de parada da Polícia Militar e fugir em alta velocidade pelas ruas da cidade. Ele estava em uma motocicleta Yamaha Factor preta, sem placa, e apresentava sinais de embriaguez. O passageiro, identificado como Vagner da Silva Lima, também foi detido.

A guarnição do Grupamento Águia realizava patrulhamento quando avistou os dois suspeitos trafegando sem capacete. Ao dar ordem de parada, o condutor acelerou e iniciou uma fuga, avançando sinais de trânsito e colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas. Após percorrer diversos quilômetros, ele perdeu o controle ao tentar fazer uma curva e colidiu com uma das motocicletas da guarnição, vindo a cair e sofrendo escoriações no rosto.

Durante a abordagem, Francisco Oziel apresentava olhos vermelhos, fala arrastada, falta de coordenação motora e andar cambaleante. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Para garantir a segurança da equipe e evitar nova tentativa de fuga, foi necessário o uso de algemas.

Os dois suspeitos foram conduzidos à 21ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, e a motocicleta foi apreendida. A Polícia Militar reforça a importância do respeito às leis de trânsito para garantir a segurança de todos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/08:09:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...