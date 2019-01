Sessão homenageia a culinária paraense

Gastronomia típica do Pará foi homenageada no dia dedicado a ela

Representantes de vários setores da gastronomia paraense participaram, ontem, na Assembleia Legislativa do Pará, de uma sessão especial alusiva ao Dia da Culinária Paraense. A sessão foi solicitada pelo deputado estadual Fernando Coimbra (PSL), autor do projeto de lei que criou a data em homenagem à culinária paraense. Durante a sessão, foi entregue o título de “Cidadão do Pará” ao chef italiano Danio Braga, um dos maiores incentivadores do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, além da entrega de diploma com a homenagem especial “Mérito Culinária Paraense” para 77 pessoas que estão envolvidas com a culinária paraense, seja na cadeia produtiva ou como incentivadores e apoiadores.

Fernando Coimbra presidiu a sessão especial e destacou a importância da culinária paraense para o desenvolvimento do Estado do Pará. “Essa atividade possui uma cadeia produtiva que representa muito além da culinária paraense, pois ela também está relacionada a nossa cultura e ao fortalecimento da economia do Estado do Pará. Então, uma sessão como essa é o reconhecimento da casa do povo do Pará a uma cadeia produtiva que multiplica melhor qualidade de vida para o povo do Pará”, justificou Coimbra, acrescentando que, em 2015, já havia sido aprovado, na Alepa, o Dia Estadual da Culinária Paraense, que é comemorado no dia 25 de julho, data que homenageia o aniversário da chef Ana Maria Martins, precursora no uso das iguarias e temperos regionais na alta culinária.

“Eu conheci a Ana Maria Martins e essa é uma homenagem justa porque ela escolheu a culinária como ofício e transformou essa atividade em um legado que foi passado para filho e neta”, acrescentou, fazendo referência ao saudoso chef Paulo Martins e à neta dele, Joanna Martins, presente e homenageada na sessão. “Não sou da cozinha, mas sou pesquisadora e luto por isso, para que a nossa culinária seja vista, para que os produtores de insumos locais tenham mais facilidade aos produtos”, disse Joanna.

O chef Danio Braga conta que desde a década de 1980 vem ao Pará e que tem observado um movimento na gastronomia paraense de uso e valorização das iguarias e temperos da região amazônica. “Recebo com forte emoção esta homenagem, por ser italiano e cidadão carioca e, agora, cidadão paraense. E fico bastante lisonjeado porque fui defensor e sempre serei defensor da culinária daqui, porque ela me deixa absolutamente estupefacto e cada vez que eu venho aqui eu descubro algo novo, uma vírgula, uma florzinha ou algo. E amanhã de manhã (hoje) antes de ir embora eu vou ao Ver-o-Peso e tenho certeza que vou descobrir mais alguma vírgula”, declarou Braga.

A diretora administrativa das Organizações Romulo Maiorana (ORM), Rosângela Maiorana Kzam, também foi uma das homenageadas da sessão. Para ela, a gastronomia local impulsiona desenvolvimento. “Não é só uma questão cultural, mas de desenvolvimento e econômica também. O reconhecimento do Danio foi um pedido meu ao Fernando Coimbra, aprovado por unanimidade pela Casa, pois o Danio sempre leva o que a gente tem aqui pelos lugares que ele vai”, destacou Rosângela.

Outro homenageado durante a sessão foi o criador da cachaça de jambu, o piauiense Léo Porto. “É uma honra muito grande para mim ser reconhecido. Estou muito feliz de estar sendo incluso nesse meio. Eu sou do Piauí, mas me considero paraense. Criei um produto com a cara do Pará e que é reconhecido até fora do Brasil. Isso é gratificante”, festejou.

EM CRESCIMENTO

A sessão especial contou com a participação de várias autoridades e representantes de órgãos governamentais e de entidades da sociedade civil. O secretário estadual de Turismo, Adenauer Góes, esteve presente, representando o governador do Estado, Simão Jatene.

Diego Ventura, coordenador do curso de Gastronomia da Universidade da Amazônia (Unama), afirmou que o atual momento proporciona crescimento para a gastronomia local. Segundo ele, o número de universidades que ofertam a graduação no Estado também está aumentando. “A Unama é a primeira instituição a oferecer o curso aqui, com reconhecimento dentro e até fora do País. Dentro da academia, o que nós queremos é aproximar o cozinheiro do acadêmico. Formar profissionais da gastronomia, preparar as próximas gerações, mais chefs, que defendam nossa cozinha”, afirmou Ventura.

Oswaldina Ferreira, além de ser uma das homenageadas da sessão, representou as variedades e sabores do Ver-o-Peso. Ela falou do orgulho que tem em trabalhar no complexo e agradeceu ao Instituto Paulo Martins. “Ele abriu as portas do Ver-o-Peso, um lugar que agrega muitas pessoas. Gente que estuda e não consegue emprego vai trabalhar lá, porque sabe que tudo o que colocar ali é possível de vender. Tem gente que tem vergonha de dizer onde trabalha. Mas eu sinto orgulho. Meus filhos e netos também”, disse.

