Sete pessoas são autuadas por crimes ambientais dentro da reserva indígena Alto Rio Guamá, no PA

Sete pessoas são autuadas por crimes ambientais na reserva indígena Alto Rio Guamá, no PA (Foto:Reprodução)-

Mais de mil hectares de floresta danificados e foram encontrados cem metros cúbicos de madeira em toras que estavam prontos para embarcar.

Sete pessoas foram autuadas por cometerem crimes ambientais dentro da reserva indígena Alto Rio Guamá, no nordeste do estado. Foram aplicadas multas de R$ 5 milhões. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (18).

Elas foram localizadas durante uma operação do Ibama em parceria com a Polícia Federal e a Funai. As equipes de fiscalização constataram mais de mil hectares de floresta danificados e foram encontrados cem metros cúbicos de madeira em toras que estavam prontos para embarcar.

Durante a ação, foram apreendidos quatro motocicletas e um caminhão que foi inutilizado. Os fiscais também identificaram a caça ilegal de animais silvestres dentro da reserva.

Por G1 PA — Belém

