Polícia Militar do Pará passa a adotar novo fardamento a partir de sexta-feira (20)

O comando da Polícia Militar ressalta que a mudança da cor do uniforme de instrução não implicará em nenhum custo adicional aos cofres públicos. (Ascom PM)

Mudança considerou resultado de pesquisa de opinião realizada junto ao efetivo da PM no ano passado

A partir do dia 20 de setembro a Polícia Militar do Estado passa a utilizar um novo uniforme, na cor azul petróleo. A cor atual, verde folha, será extinta nesta data. A mudança faz parte do novo Regulamento de Uniformes da corporação, aprovado no fim do ano passado, que considerou, principalmente, o resultado de uma pesquisa de opinião interna realizada entre os meses de setembro e outubro do ano passado, que apontou a nova cor como preferência de 95% do efetivo.

Segundo o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, “o estudo sobre o novo regulamento foi realizado pelo Estado-Maior Geral da instituição com o objetivo de proporcionar inovações tecnológicas e atender necessidades de padronização, identidade visual, resgate histórico da instituição bicentenária, e também levar em conta aspectos como conforto, proteção, segurança, melhores condições de trabalho à tropa e durabilidade do novo uniforme operacional da Polícia Militar”, informou.

Além de descrever todas as peças e o novo fardamento, o atual Regulamento de Uniformes da Polícia Militar (RUPM) também organiza e disciplina o uso de calçados, insígnias, distintivos, condecorações e acessórios especiais da corporação.

O comando da Polícia Militar ressalta que a mudança na cor do uniforme de instrução não implicará em nenhum custo adicional aos cofres públicos. Todos os policiais militares recebem o auxílio fardamento, previsto na Lei nº 8.435 de 22 de novembro de 2016 – cabos e soldados recebem dois auxílios por ano; subtenentes e sargentos, um a cada ano; e oficiais recebem o auxílio fardamento nas suas promoções ou a cada quatro anos de permanência no mesmo posto.

Lei de Cores – A adoção da cor azul petróleo vem ao encontro do Projeto de Lei que institui as cores oficiais da Polícia Militar do Pará. “É importante destacar que a PM adota tradicionalmente as cores da Bandeira do Pará na identificação da corporação. Com isso, a força pública é reconhecida ao longo dos anos pelas cores azul, branco e vermelho, que são as mesmas que representam e identificam o povo paraense pelo Brasil afora”, acrescentou o coronel Dilson Júnior.

“Apresentamos a nova lei ao Governo do Estado, a fim de instituir as cores oficiais da Polícia Militar do Pará. O projeto visa valorizar a imagem da instituição e estabelecer a padronização da representação da PM, por meio do resgate das cores tradicionalmente utilizadas pela corporação, que são aquelas contidas no pavilhão estadual”, destacou o comandante-geral.

O novo fardamento será apresentado oficialmente no dia 25 de setembro, durante a solenidade do Dia da Polícia Militar do Pará. A cerimônia será realizada no Comando-Geral da instituição, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, com a presença do governador do Estado e comandante em chefe da PMPA, Helder Barbalho, e autoridades civis e militares.

Redação Integrada (Com informações da Agência Pará)

