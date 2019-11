Sete pessoas são presas por roubo, tráfico, falsificação de documentos e homicídio durante operação policial

(Foto:Reprodução) -Operação Reverso efetuou prisão em Belém e mais dois municípios paraenses

Sete pessoas foram presas nesta segunda-feira (18), durante a operação Reverso, deflagrada pela Polícia Civil do Pará para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva contra acusados de diversos crimes.

No total, seis pessoas foram presas no interior do Estado, nos municípios de Marabá e Ipixuna, na região sudeste, e uma pessoa foi capturada no bairro do Guamá, em Belém.

Lucas Brasil dos Santos, Anderson da Silva Pereira, Michel Matos de Araújo e Flavio da Silva Melo foram presos por roubo. Foram detidos ainda Jaqueline Alves Souza, por falsificação de documentos, Hildegardson dos Santos Borges, por homicídio, e José Clesio Oliveira Pinto Filho, pelo crime de pensão civil.

Na região sudeste do Pará, a ação foi realizada pela equipe de polícias civis da Seccional Urbana de Marabá e Superintendência. Já em Belém a ação foi realizada por polícias civis da 11ª Seccional Urbana do Guamá. A Operação foi coordenada de forma conjunta entre a Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e pela Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM).

Por:Redação Integrada

