Polícia investiga professor que pediu texto sobre sexo

A polêmica envolvendo um professor de português do 6º ano de uma escola no Distrito Federal foi parar na delegacia.

Segundo a polícia, após o docente pedir para os alunos escreverem uma redação para falar de sexo oral e anal, o diretor da instituição e os pais registraram um boletim de ocorrência.

Na manhã desta terça-feira (19), responsáveis por estudantes disseram que o profissional, que foi contratado temporariamente pela Secretaria de Educação, deu “show de horrores” em sala de aula.

De acordo com o Metrópoles, o professor Wendel Santana, 25 anos, foi desligado da unidade educacional após ensinar sobre sexo durante aula na última quarta-feira (13). Na ocasião, ele também pediu aos alunos que produzissem uma redação improvisada sobre o tema e escreveu no quadro algumas palavras inadequadas para sala de aula: “boquete”, “69”, “fio terra”, “punheta”, “dar o cu”.

Inicialmente, o crime investigado está inserido no artigo 232 do ECA, que consiste em submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. A pena prevista é detenção de seis meses a dois anos. A tipificação criminal pode mudar no decorrer das apurações. As autoridades alertam que os pais devem registrar ocorrência.

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

