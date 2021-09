Setor de e-commerce apresenta crescimento mundial com a pandemia

A crise econômica gerada pela pandemia levou a grandes perdas em diversos setores, inflação fora de controle e dificuldade de acesso da população a muitos bens fundamentais. Em meio a tudo isso, porém, há um setor que conseguiu tirar apenas benefícios desse inesperado período: o do e-commerce.

Com as medidas de isolamento social adotadas em boa parte do mundo a partir do início de 2020, as pessoas passaram a dar preferência a fazer compras pela internet em vez de frequentar lojas físicas. O e-commerce viveu um boom histórico e ainda hoje colhe os frutos.

Até mesmo alguns setores cujas vendas eram presenciais na esmagadora maioria das vezes viram um crescimento do e-commerce no período da pandemia. O número de internautas brasileiros que afirmavam ter o hábito de comprar online em supermercados e farmácias passou de 9% em janeiro de 2020 a 30% em dezembro.

Segundo um estudo feito pela Mastercard, os dois setores que mais apresentaram crescimento nas vendas online desde o início da pandemia são o de hobbies e o de livrarias. Também é possível justificar tais números através do isolamento social, uma vez que muitas pessoas passaram a ter mais tempo livre dentro de casa. As farmácias e os supermercados vieram logo em seguida.

Da mesma forma, os setores que dependem quase exclusivamente das compras presenciais sofreram grande queda desde 2020: o mesmo estudo da Mastercard mostra as vendas de automóveis como as mais prejudicadas.

Junto ao crescimento das vendas, o setor de e-commerce teve a chance de se provar como confiável. Era comum que pessoas se sentissem desconfiadas ao comprar online até pouco tempo atrás, mas pesquisas também mostram que 2020 registrou um aumento no número de brasileiros que vêem segurança nos serviços online.

É claro que todo esse crescimento do e-commerce no Brasil é um reflexo do que acontece no resto do mundo. Nos Estados Unidos, o setor deve chegar a um lucro de 1 trilhão de dólares em 2021. Os pesquisadores acreditam que as mudanças de tendências de compra devem continuar mesmo com o fim da pandemia e que a preferência pelo comércio eletrônico veio para ficar.

De acordo com o portal de avaliação de produtos Review Box Italia, o número de 32 bilhões gerados em vendas online no país europeu em 2020 é histórico e a perspectiva para o futuro também é incrivelmente positiva. A população italiana, mais envelhecida, aprendeu a lidar com o comércio online e não deve voltar aos padrões de antes da pandemia.

Todos esses lucros podem ser revertidos para investimentos em novas tecnologias e em melhorias que tornam o setor ainda mais confiável e veloz. A inteligência artificial para estoques está em desenvolvimento e prestes a ser lançada. Ela deve revolucionar a organização nos depósitos de produtos dos e-commerces de grande porte, levando agilidade às entregas e impedindo erros como mercadorias trocadas ou danificadas.

O setor investiu também na segurança dos trabalhadores, fazendo um rigoroso controle do uso de máscaras e exigindo o distanciamento social em suas instalações. Assim, tanto funcionários quanto consumidores têm a saúde protegida.

