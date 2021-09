Desmatadores da Flona Jamanxim são alvo da PF em Novo Progresso

PF cumpriu mandado de busca e apreensão em três endereços, todos em Novo Progresso ( Foto: Ascom PF)

Área desmatada equivale, aproximadamente, a 700 campos de futebol.

PF aponta mais de 700 hectares de desmatamento ilegal na Floresta Nacional do Jamanxim, em Novo Progresso no sudoeste do PA.

A Polícia Federal deflagrou neste final de semana a operação ‘Alerta Amazônia’, de combate ao desmatamento ilegal no interior da Floresta Nacional do Jamanxim, que fica no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. As investigações apontaram um total de 748 hectares de vegetação nativa desmatada de forma ilegal.

Segundo a PF, o desmatamento, que corresponde a aproximadamente 700 campos de futebol, é feito por corte raso, sem autorização dos órgãos competentes. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em endereços diferentes, mas todos em Novo Progresso.

Foram apreendidos documentos, uma moto serra, um parelho de telefone celular, um trator, três espingardas de diferentes calibres e 10 munições calibre 28.

A PF também realizou sequestro e bloqueio de bens dos investigados. Os documentos e o aparelho celular foram encaminhados para o setor de perícias da Polícia Federal.

As investigações da operação seguem em andamento. De acordo com a PF, caso seja confirmada a suspeita, os investigados devem responder por crime ambiental.

