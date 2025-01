BBB: Camilla tem crise de riso e faz xixi no chão da cozinha

A sister não conseguiu ir ao banheiro a tempo e fez no chão da cozinha | Reprodução: Globo

Camilla protagoniza momento inusitado no BBB 25: crise de riso e xixi no chão. A situação gerou risadas e viralizou nas redes sociais.

Situações inusitadas podem acontecer com qualquer pessoa, e dentro de um reality show, onde as câmeras registram tudo 24 horas por dia, tais momentos acabam se tornando assunto nas redes sociais. Foi o que aconteceu com Camilla no BBB 25 (Globo), ao protagonizar uma cena curiosa durante o after do Show de Quarta.

Quando a festa já estava chegando ao fim, a sister teve uma crise de riso na cozinha do Vip e não conseguiu ir ao banheiro a tempo, acabando por fazer xixi no chão. No momento, Aline, Mateus, Giovanna e sua dupla, Thamiris, estavam presentes e também caíram na gargalhada junto com Camilla.

Sem conseguir se levantar, a trancista permaneceu sentada no chão enquanto tudo acontecia. A situação, embora constrangedora, foi levada com bom humor pelos participantes. Pouco depois, a irmã de Camilla buscou um pano de chão para limpar a bagunça, encerrando o episódio de forma descontraída.

A cena logo repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre aqueles que riram da situação e outros que se solidarizaram, lembrando que momentos assim são normais e podem acontecer com qualquer um, ainda mais em um ambiente de confinamento e pressão.

