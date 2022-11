A fim de evitar qualquer tipo de contratempo para seus usuários, o Banpará emitiu um comunicado.

Sistemas do Banpará passam por instabilidade momentânea.

É possível que clientes do Banpará enfrentem problemas para acessar o aplicativo e o site da instituição, ou até mesmo para utilizar os serviços do banco nesta terça-feira (29).

O Banpará emitiu um comunicado informando aos usuários que está passando por “instabilidade momentânea”.

Através do perfil no Instagram, o banco informou que trata-se de algo momentâneo e que está trabalhando para a solução do problema. Veja:

