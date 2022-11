Neymar e Danilo seguem fora e Alex Sandro também é desfalque contra Camarões

(Alex Sandro teve lesão no quadril Foto: Lucas Figueiredo/CB)

O técnico Tite terá três desfalques confirmados para a partida contra Camarões: além de Danilo e Neymar, que seguem em tratamento das torções no tornozelo esquerdo e direito, respectivamente, agora é Alex Sandro quem não poderá entrar em campo sexta-feira, contra os africanos.

O lateral-esquerdo sofreu estiramento muscular durante a partida contra a Suíça e será substituído por Alex Telles.

A CBF disponibilizou vídeo do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, explicando o caso do jogador:

“Sobre o jogo de ontem, Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo e não teve condições de seguir na partida. Hoje de manhã, ele foi reavaliado, fizemos um exame de ressonância magnética, que evidenciou lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. Com isso, ele não terá condições para a próxima partida, contra Camarões. Ele segue em tratamento para voltar quanto antes”.

Alex Sandro deixou o 974 depois da vitória contra a Suíça e atendeu a imprensa na zona mista. Na ocasião, parecia tranquilo e afirmou que deixou o jogo apenas por um “cansaço a mais”.

Danilo e Neymar seguem fora

Nesta terça-feira, Danilo e Neymar seguiram com a rotina de tratamento. O lateral-direito foi com o restante da delegação para o CT montado no Al Arabi, enquanto o camisa 10 permaneceu no hotel. Lasmar vetou qualquer possibilidade de um dos dois jogadores voltarem antes das oitavas de final.

“Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação. São abordagens diferentes por lesões diferentes. Neymar teve episódio de febre, que já está controlado, e que não interfere na recuperação. Passamos à comissão técnica na reunião que tivemos, que esses três atletas não estarão disponíveis para o próximo jogo, contra Camarões”. (Com informações do extra.globo).

