Site de “acompanhantes” virou um dos principais patrocinadores da Seleção Brasileira de Futebol

(Foto: Reprodução)– O mercado de patrocínios no futebol registrou um aumento nos investimentos de diversas empresas. Além das casas de apostas, outro destaque inusitado é o Fatal Modell, site de acompanhantes fundado em 2016 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A empresa ampliou sua atuação e agora exibe sua marca pela primeira vez em partidas da Seleção Brasileira.

A marca firmou acordos de publicidade para os dois amistosos preparatórios do Brasil para a Copa América, contra México e Estados Unidos, e está presente nos jogos por meio de LEDs virtuais à beira do campo.

Ao todo, o Fatal Model tem direito a três minutos de exposição da marca no decorrer de cada um dos amistosos.

No último sábado, 8, contra o México, a marca foi exibida nas transmissões de TV no momento exato do gol de Andreas Pereira, que abriu o placar do jogo.

A exposição nas placas de publicidade volta a acontecer nesta quarta-feira, 12, quando o Brasil enfrenta os Estados Unidos no Camping World Stadium, às 20h.

A presença em partidas da Seleção Brasileira faz parte de um movimento de crescimento do Fatal Model no meio esportivo, que se iniciou ainda em 2022. No ano em questão, a empresa deu os primeiros passos com patrocínios pontuais a equipes de menor expressão durante a Copa do Brasil.

Já em 2023, consolidou-se de vez como uma das principais marcas apoiadoras do futebol brasileiro, com oito clubes patrocinados. Agora presente em jogos internacionais do Brasil, atinge o ápice desta expansão.

Fonte: Tapajós Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2024/09:11:52

