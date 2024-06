Prefeito de Rurópolis é multado em mais de R$ 1 milhão e TCM recomenda aprovação de contas com ressalvas

Prefeito Joselino Padilha, o Taká | Foto: Arquivo/https://ehmarinho.blogspot.com

O prefeito de Rurópolis, no oeste do Pará, Joselino Padilha, o Taká, foi multado em mais de R$ 1 milhão por falhas apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), na prestação de contas do exercício financeiro de 2018. A decisão foi tomada durante a sessão ordinária realizada pela Corte nesta terça-feira (11).

O plenário decidiu pela homologação do voto do conselheiro José Carlos Araújo e emitiu parecer prévio recomendando que a Câmara Municipal aprove as contas do gestor municipal, mas com ressalvas.

Taká foi multado em exatos R$ 1.373,46 (300 UPF-PA) por falhas apontadas pelo setor técnico da Corte de Contas, entre as quais, gastos com pessoal acima do limite de 54% da receita corrente líquida.

Além disso, o prefeito não fez o recolhimento das obrigações patronais no montante de R$ 119.637,72 ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não atendimento de notificações do TCM/PA.

Fonte: OEstadonet e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2024/09:08:50

