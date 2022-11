Skunk: Receita Federal apreende flor de cannabis do Uruguai em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A droga apreendida em Parauapebas foi encaminhada à Polícia Federal para que as investigações possam seguir e identificar quem seriam os fornecedores e quem seriam os clientes. Ninguém foi preso nesta etapa da investigação.(Com informações do Victor Furtado).

Em 2022, A Receita Federal já apreendeu mais de 3 toneladas de drogas, como Cocaína, Haxixe, Ecstasy e Skunk (derivada da flor da Cannabis, também chamada de “supermaconha”), no estado do Pará.

A erva em condição ilegal foi produzida, de forma artesanal, no Uruguai e veio do estado de Santa Catarina em meio a cargas de uma transportadora. O custo desse tipo de entorpecente é alto por ser mais difícil de cultivar e por ter maior concentração de THC, o princípio ativo da maconha.

