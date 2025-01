Veja os horários que Flamengo e Botafogo chegarão em Belém

As delegações de Flamengo e Botafogo desembarcam em Belém nesta sexta-feira (31) para a final da Supercopa Rei. | Vitor Silva/Botafogo

Delegações rubro-negra e botafoguense chegam à capital paraense nesta sexta-feira (31) de olho no clássico de domingo (2), no Mangueirão, pela Supercopa Rei 2025.

Acidade de Belém se prepara para um fim de semana de intensa movimentação. Com a final da Supercopa Rei 2025 marcada para domingo (2), o clima de expectativa já toma conta das ruas, dos bares e, conforme o horário da partida se aproxima, dos arredores do Estádio Mangueirão. O confronto entre Flamengo e Botafogo promete não apenas um grande espetáculo dentro de campo, mas também uma festa à parte nas arquibancadas, impulsionada pela paixão das torcidas.

Em meio a esse cenário, a chegada das delegações rubro-negra e botafoguense à capital paraense se torna um evento à parte, com centenas de torcedores ansiosos para recepcionar os times rivais no Aeroporto Internacional de Belém. Flamengo e Botafogo desembarcam na capital paraense nesta sexta-feira (31), antevéspera do clássico decisivo no Estádio Mangueirão.

QUAIS OS HORÁRIOS DOS DESEMBARQUES

A delegação rubro-negra parte do Rio de Janeiro às 16h, com previsão de chegada ao Aeroporto Internacional de Belém às 19h55. Como de costume, a expectativa é de uma grande recepção da torcida flamenguista, que promete lotar o saguão para incentivar a equipe antes do duelo.

Já o Botafogo também chega a Belém durante a noite, às 21h, mantendo o clima de concentração total para a decisão. O Alvinegro, atual campeão brasileiro, busca seu primeiro título da Supercopa e contará com o apoio de seus torcedores locais para esquentar o ambiente antes do confronto.

A expectativa cresce para um grande espetáculo no domingo. O Mangueirão promete casa cheia e as torcidas já se mobilizam para empurrar seus times rumo à primeira taça da temporada.

