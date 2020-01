Sobe para 10 o número de rótulos da Backer contaminados com dietilenoglicol

Informação foi divulgada pelo Mapa, que confirmou a presença do contaminante em pelo menos mais 11 lotes -(Foto: Instagram @cervejariabacker)

Subiu para dez o número rótulos da Cervejaria Backer contaminados com a substância dietilenoglicol. São eles: Belorizontina, Capixaba, Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Backer Pilsen, Brown, Backer D2, Corleone e Backer Trigo.

A informação foi divulgada neste sábado (18) em um boletim do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que confirmou a presença do contaminante em pelo menos mais 11 lotes de cervejas Backer. Ainda segundo o Mapa, até o momento, as análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária constataram 32 lotes contaminados.

Confira as marcas e lotes contaminados com a substância dietilenoglicol:

Belorizontina L2 1348

Capixaba L2 1348

Belorizontina L2 1197

Belorizontina L2 1604

Belorizontina L2 1455

Belorizontina L2 1464

Capitão Senra L2 1609

Capitão Senra L2 1571

Pele Vermelha L1 1448

Pele Vermelha L1 1345

Fargo 46 L1 4000

Backer Pilsen L1 1549

Backer Pilsen L1 1565

Brown 1316

Backer D2 L1 2007

Belorizontina L2 1593

Belorizontina L2 1557

Belorizontina L2 1604

Belorizontina L2 1474

Belorizontina L2 1546

Belorizontina L2 1487

Belorizontina L 882

Backer Pilsen L1 1351

Belorizontina L2 1354

Corleone 1121

Belorizontina L2 1467

Belorizontina L2 1521

Belorizontina L2 1534

Belorizontina L2 1574

Belorizontina L2 1552

Backer Trigo L1 1598

Pele Vermelha 1284



Interdição

Na sexta-feira (17), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia interditado todas as cervejas da marca mineira Backer com data de validade igual ou posterior a agosto de 2020. A “população não deve consumir estes lotes de cervejas da Backer”, informou o comunicado.

Alem disso, o Mapa, juntamente com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou que a Backer realize um procedimento de recall dos produtos em que já foi constatada a contaminação e também em bebidas “que ainda não tiveram a idoneidade e segurança para o consumo comprovadas para o consumidor”.

Até sexta-feira (17), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) já tinha registrado 19 casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol. Desse total, quatro pessoas morreram – sendo três homens e uma mulher. No entanto, apenas uma das mortes está entre os quatro casos em que foi confirmada a presença da substância dietilenoglicol no sangue.

Entre os sintomas da intoxicação pela substância encontrada em protudos da Cervejaria Backer estão náusea, vômito e/ou dor abdominal associados a alterações da função renal e sinais neurológicos como paralisia facial, perda parcial ou total da visão, paralisia descendente e crise convulsiva.

Uma força-tarefa, envolvendo Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura e Pecuária, investiga a relação entre a intoxicação e o consumo de cervejas da marca Backer.

Por Thais Mota

18/01/20 – 20h14

