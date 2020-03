Sobe para 13 o número de mortos em acidente com embarcação no Amapá

Quarenta e seis pessoas foram resgatadas até o momento (Foto:Reprodução)

Treze pessoas morreram no naufrágio da embarcação Anna Karolinne III, que aconteceu na madrugada do último sábado, 29, a cerca de 100 quilômetros do município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá.

A informação foi confirmada pelo Governo do Estado do Amapá (GEA). A embarcação estava se deslocando para o município de Santarém, no oeste do Pará.

Até o momento, 46 sobreviventes foram resgatados e 13 corpos foram encontrados, sendo três no sábado e dez neste domingo (1º). Dos mortos, oito são mulheres, incluindo três meninas com idade entre sete e onze anos; e cinco homens. Os corpos encontrados no sábado foram reconhecidos e estão sendo liberados para os familiares.

Os sobreviventes resgatados estão em processo de identificação e foram levados para o município de Gurupá, no Pará, cidade mais próxima do local do acidente.

Governo Amapá e do Pará definiram que todos os corpos encontrados passarão pelo processo de identificação e necropsia, na Polícia Técnico-cientifica, em Macapá, por ter a estrutura mais próxima do local do naufrágio.

O governador do Amapá, Waldez Góes, articulou junto ao vice-almirante Newton de Almeida Costa Neto, comandante do 4º Distrito Naval, ao qual o Amapá está vinculado, a disponibilização de um helicóptero de grande porte para auxiliar no translado. Ao todo 11 militares da Marinha auxiliarão no trabalho. O helicóptero já estará em operação nesta segunda-feira, 2, com o transporte dos dez corpos que estão no município de Gurupá, no Pará.

A prefeitura de Macapá disponibilizou 25 urnas funerárias para o sepultamento das vítimas. Psicólogos e assistentes sociais irão se integrar a equipe do Governo do Amapá no Centro de Apoio e Acolhimento dando assistência às vítimas do naufrágio.

A inexistência de uma lista definitiva de passageiros impede que a Defesa Civil tenha um número exato da tripulação.

O local do acidente só pode ser acessado por via aquática ou aérea e não há área para pouso de aeronaves, nem sinal de telefonia.

Leia Também:Segup auxilia nas buscas por desaparecidos no naufrágio do navio que se deslocava para Santarém

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...