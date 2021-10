SOBE PARA 17 O NÚMERO DE CASOS SUSPEITOS DA ‘URINA PRETA’ NO PARÁ

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Confirma Notícia.

A Secretaria esclarece que encaminhou, por meio do Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen), os exames sanguíneos e de urina dos casos suspeitos para laboratório de referência e aguarda os resultados.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que subiu para 17, o número de casos suspeitos da síndrome de Haff, conhecida popularmente como “doença da urina preta” no Pará. Sendo dois em Belém, nove em Santarém, um em Trairão, três em Juriti e dois em Almeirim. A Sespa havia divulgado que o número de casos suspeitos até domingo, 03, eram 14.

