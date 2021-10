Corpo de homem é encontrado em terreno baldio de Moraes Almeida, distrito de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda não se tem informações da identidade da vítima e sobre as circunstâncias do fato.

O corpo foi encontrado, no local, por populares. Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e esteve in loco averiguando a situação.

Na manhã desta segunda-feira (04), o corpo de um homem foi localizado em um terreno baldio, na Rua Esmeralda das Margaridas, em Moraes Almeida, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Corpo foi localizado na manhã desta segunda-feira (04). Ainda não se tem informações da identidade da vítima e sobre as circunstâncias do fato.

You May Also Like