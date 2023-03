Sobe para 173 o número de golpistas liberados por decisão de Moraes;veja lista

Ministro Alexandre -(Foto: Nelson Júnior/SCO/STF ) – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ampliou o número de acusados de terrorismo em Brasília liberados da prisão nesta terça-feira, 28. Pela manhã, 137 golpistas foram soltos por decisão do ministro. Ao final do dia, porém, a lista saltou para 173.

Em todos os casos, Moraes impôs condições para os presos serem liberados. Entre as principais estão o uso de tornozeleira eletrônica, o cancelamento dos passaportes e a proibição do uso de redes sociais. Há ainda outras determinações como a apresentação semanal à Justiça e suspensão do porte de armas.

Os presos, segundo informações reveladas até aqui, são de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia.

Não é possível, ainda, saber a identidade de todos os golpistas liberados nesta terça-feira. Na madrugada desta quarta-feira, 1º, porém, o site Metrópoles teve acesso a uma lista com 101 nomes. Veja:

Após a decisão desta terça-feira, 767 pessoas seguem presas pela participação nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília. Até aqui, 639 foram liberadas para responder em liberdade.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/02/2023/16:21:23

