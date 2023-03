Santarém recebe evento gratuito de inovação para jovens

Bootcamp realizado em Mato Grosso – (Foto: Divulgação) – Floresta+Ideação busca o desenvolvimento de habilidades e a promoção da conservação da Amazônia. O projeto receberá 60 jovens neste fim de semana

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realizarão em Santarém (PA), de 3 a 5 de março, o Floresta+ Ideação, que prepara jovens para transformar conhecimento em empreendedorismo por meio da inovação e da educação ambiental num formato de bootcamps.

A ação recebeu 60 inscrições de jovens rurais, urbanos, ribeirinhos, indígenas, quilombolas e pessoas com alguma deficiência. As mulheres são maioria, com quase 70% das vagas destinadas a elas. O evento acontece de forma presencial na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

O bootcamps é um treinamento imersivo que desenvolve habilidades em diversas áreas. A ideia é formar times para resolver o desafio, relacionado à economia da floresta em pé na Amazônia Legal. Ao final, os e as jovens irão apresentar soluções para uma banca de especialistas em negócios. As equipes vencedoras receberão ainda consultorias e mentorias virtuais personalizadas de forma gratuita.

A ação traz bootcamps de inovação com desafios relacionados a temáticas de conservação, recuperação e ao uso sustentável da vegetação nativa na Amazônia. Além de aprenderem a metodologia de desenho de soluções inovadoras, os e as jovens também terão acesso a mentores e mentoras com vivência de mercado de trabalho. Serão 20 horas de aprendizado e prática com a formação de times para resolver o desafio proposto.

O Floresta+ Ideação faz parte do Projeto Floresta+Amazônia e é realizado em parceria com a empresa de Inovação, Ciência, Tecnologia e Negócios (Wylinka), e o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IDESAM). Por meio de eventos imersivos, como os bootcamps, oferecem uma porta de entrada para jovens na jornada empreendedora, capacitando sobre conceitos básicos de modelagem de negócio e despertando potenciais para inovar e tirar projetos do papel por meio de temas relacionados aos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e da Economia da Floresta em pé.

Serviço:

*Floresta+Ideação | Bootcamp presencial: 3 a 5 de março

*Local: Universidade Federal do Oeste do Pará

*Endereço: Rua Vera Paz – Salé, Santarém (Unidade Taparajós)

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/02/2023/15:40:30

